في 2024.. أورنچ مصر أفضل شركة اتصالات بإفريقيا مسؤولة مجتمعيا

حصلت اورنچ مصر على جائزة التميز من مجموعة «Telecom Review Leaders’ Summit» الدولية كأفضل شركة في "المسؤولية المجتمعية للشركات" بقطاع الاتصالات في إفريقيا لعام 2024.

الجائزة، التي تُشاركها مع شركة Sofrecom الفرنسية التابعة لمجموعة اورنچ العالمية، تُعد تكريمًا لجهود الشركة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة المتجددة.

جهود بيئية رائدة

حصلت اورنچ مصر على الجائزة بفضل جهودها لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040. وتشمل هذه الجهود:

خفض انبعاثات الكربون بنسبة 18% خلال عام 2023.

نشر ألواح الطاقة الشمسية في 150 موقعًا.

توقيع اتفاقية تاريخية لشراء الطاقة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

إطلاق أول متجر صديق للبيئة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمدينة شرم الشيخ.

تلعب اورنچ مصر دورًا محوريًا في مشروع SWITCH2CE الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). يهدف المشروع إلى تقليل البصمة الكربونية للمعدات الإلكترونية من خلال مفهوم "عمر جديد لكل جهاز"، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر (NCCS 2050) واستراتيجية مجموعة اورنچ العالمية. كما تعمل اورنچ على تمكين الشباب والفنيين عبر برامج إعادة التدوير، مما يساهم في نشر ممارسات مبتكرة وبناء المهارات.

المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، أكد:

"نؤمن بأهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة."

من جهتها، أشارت تانيا أسمر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة والمناخ وحوكمة الشركات، إلى أن:

"ما نبذله اليوم من جهود هو ما يرسم ملامح مستقبلنا، حيث نحرز تقدمًا ملموسًا في مجالات كفاءة الطاقة، التحول إلى الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري."