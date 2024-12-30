الصين تعلن اكتمال حفر نفق تيانشان شنغلي أطول نفق طريق سريع في العالم

أعنلت الصين صباح اليوم (الاثنين) اكتمال حفر نفق تيانشان شنغلي الذي يعد أطول نفق طريق سريع في العالم،في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، ما يمهد الطريق أمام افتتاح طريق مختصر جديد يربط بين الأجزاء الجنوبية والشمالية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن هذا النفق الممتد لمسافة 22.13 كيلومتر،عندما يبدأ العمل، سيساهم في تقليص وقت السفر للمركبات عبر القطاع الأوسط من جبال تيانشان، من عدة ساعات إلى نحو 20 دقيقة فقط،ويعتبر النفق مشروعا رئيسيا لطريق أورومتشي-يويلي السريع الذي يربط مدينة أورومتشي في شمالي منطقة شينجيانغ مع محافظة يويلي في جنوبي المنطقة. ومن المتوقع أن تُنجز أعمال بناء الطريق السريع وفتحه أمام حركة المرور في عام 2025، حيث ستُختصر مدة السفر بين الموقعين من قرابة 7 ساعات إلى ما يزيد بقليل عن 3 ساعات.

وقال أحد المهندسين العاملين في بناء المشروع ماو جين بوه،، إن بناء النفق بدأ في أبريل 2020 وواجه تحديات مثل البرودة الشديدة، والارتفاعات العالية، والإجهاد الأرضي المرتفع، والنشاط الزلزالي القوي، والمتطلبات البيئية الصارمة.

وتُعرف جبال تيانشان بأنها "متحف جيولوجي" يتميز بالعديد من مناطق الصدع، ويمر النفق من خلال 16 منطقة من هذه المناطق. ويصل عمود التهوية رقم 2 في النفق إلى عمق 706 أمتار، وهو أطول من ((برج شانغهاي)) الذي يعد أعلى مبنى في الصين.

