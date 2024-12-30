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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حكام مباراة الجونة وبيراميدز في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على اسناد مباراة الجونة وبيراميدز، والمقرر إقامتها اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءاً.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة اليوم والتي تجمع بين الجونة وبيراميدز، على ملعب خالد بشارة بالغردقة ، إلى محمد الصباحي (ساحة) ’ محمد محمود لطفي ومحمود حسين (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكماً رابعاً) ’ محمود الدسوقي وهاني العراقي (تقنية الفيديو).

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم على قناة اون تايم سبورت .

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، استغلال عامل الأرض ، ومحاولة الانتصار على بيراميدز لتعديل نتائجه وتحصيل نقاط تحسن من رصيده في بطولة الدوري الجاري .

ويدخل فريق الجونة برصيد ٦ نقاط ، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في في ٣ مباريات وخسر مباراتين .

بينما يسعى فريق بيراميدز في مواصلة انتصاراته ، حيث فاز خلال مسابقة الدوري الجارية في ٣ لقاءات وتعادل في مباراتين وحسر لقاء وحيد من خلال ٦ مواجهات خاضها ، ليصبح رصيده  ١١ نقطة.

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