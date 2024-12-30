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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جثامين أب وابنيه في مشهد جنائزي مهيب بالشرقية

تشييع الجثامين
تشييع الجثامين
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شيع المات المئات من أهالي قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية صباح اليوم جنازة أب واثنين من أبنائه عثر عليهم مخنوقين داخل منزله في القرية، وذلك في مشهد جنائزي رهيب وسط بكاء الجيران والاقارب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بقرية كفر الاعصر بمركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما ونجليه "حور" 6 أعوام و"عبدالرحمن" 4 أعوام وبهم آثار خنق.

وبسؤال زوجة المجني عليه اتهمت شقيق زوجها بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا بسبب خلافات بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة. 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية التصريح بالدفن بسبب خلافات بينهم خلافات بينهما محافظة الشرقية