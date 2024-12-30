إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء بسبب البرد القارس بين النازحين إلى 7 أشخاص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء بسبب البرد القارس بين النازحين إلى 7 والعدد مرشح للزيادة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

ويعاني النازحون داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.