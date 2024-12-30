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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروع رفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين- كمين النبى صالح

التحلي الأعظم سانت
التحلي الأعظم سانت كاترين
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تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين- كمين النبى صالح، بطول 9 كم، يرافقه اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومسئولو الوزارة، والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف معدلات العمل والمتابعة الدورية للأعمال بالجزيرة الوسطى بالطريق، وتهذيبها، وضغط البرامج الزمنية، وإزالة الإشغالات ونواتج الأسفلت والمخلفات، حتى لا يكون هناك عوائق لحركة الزوار لموقع التجلي الأعظم، كما تابع الوزير موقف تنفيذ التوجيهات السابقة في زيارته الأخيرة للمشروع.

وخلال جولته بالطريق شدد على زيادة معدل الاعمال في جزء من الطريق موجها بالاستعانة بالشركات الجادة وضرورة الاستفادة من مخلفات الجبال، والاهتمام بأعمال الدورانات إلى الخلف والتخطيط الجيد لها وتهذيب جوانب الطريق، بجانب ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ الطريق.

وتابع وزير الاسكان خلال الزيارة سير العمل بمحطة المعالجة الرئيسية بمدينة سانت كاترين، مؤكداً ضرورة الاهتمام برفع كفاءة المحطة والقيام بتنفيذ الملاحظات التي تمت الإشارة إليها سابقا.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام وأطمأن على موقف تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة موجهاً بالإسراع بوتيرة العمل وزيادة العمالة بالمواقع، للانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية.

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محطتي الكهرباء و المياه - سانت كاترين - جنوب سيناء - مشروع التجلي الأعظم