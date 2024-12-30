بسملة عبد المجيد تدير مباراة مسار والبنك الأهلي بدوري الكرة النسائية

hستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على اسناد مباراة مسار والبنك الأهلي، والمقرر إقامتها اليوم في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثامن الدوري المصري الممتاز، على ملعب رايت تو دريم.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة اليوم والتي تجمع بين مسار والبنك الأهلي، على ملعب الأخير في تمام الثانية والنصف عصرًا للحكم بسملة عبدالمجيد ويعاونها كلا من ميادة عادل ، نورسين السيد.

ارقام ونقاط مسار والبنك الأهلي

ويدخل فريق الكرة النسائية لنادي مسار المباراة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته.

بينما يسعى فريق البنك الأهلي مواصلة انتصاراته بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ويدخل المباراة في المركز السادس برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر لقاء

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار.