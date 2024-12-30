نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتابع سير الامتحانات بكلية الصيدلة

قام الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى كلية الصيدلة، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها وفقًا للجدول الزمني المحدد

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيرمين عوني منسق برنامج الفارما دي كلينيكال، والدكتور وائل شاهين مدير عام الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تفقد عفيفي قاعات الامتحانات، ولجان طلاب البرنامج العام وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، والإجراءات التنظيمية، ومستوى تجهيز القاعات، ومدى التزام الطلاب والعاملين بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع .

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيسىجامعة الزقازيق أن الجامعة تتابع عن قرب سير الامتحانات بجميع الكليات، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية مجهزة بشكل كامل لضمان راحة الطلاب وسير الامتحانات دون أي عقبات.

وأشار الدكتور هلال عفيفي إلي حرص الجامعة على توفير بيئة ملائمة تضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مريحة وخالية من التوتر، مؤكدًا أهمية التزام الجميع باللوائح والقواعد الجامعية للحفاظ على سير العملية التعليمية بسلاسة.

يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة اتخذ حزمة من الإجراءات استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.