اليوم.. قصور الثقافة تطلق معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، "معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب"، اليوم الاثنين في السادسة مساء، بقصر ثقافة القناطر، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف.

يستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، ومنها كتب سلسلة الذخائر "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، "طبقات الأطباء والحكماء"، ومن ذاكرة الكتابة "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، "المصريون المحدثون"، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، و"الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة "تاريخ الفلسفة الحديثة"، و"مفهوم الصورة"، وإصدارات حكاية مصر "هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري"، "من أحوال حفر البرزخ.. نهاية ديليسبس"، و"مصلحة الجمارك المصرية".

وتقدم قصور الثقافة عددا من أشهر الأعمال الإبداعية في سلسلة آفاق عالمية منها "الأحمر والأسود"، "مدام بوڤاري، "حصاد"، "الملاذ الأخير"، "سوريا القرن الـ١٩ في رحلات روسية"، "حديقة أبيقور وآلهة عطاش"، "دير بارم"، و"مذكرات مجنون"، بجانب مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها: مستقبل الثقافة في مصر، قادة الفكر، جنة الشوك، من حديث الشعر والنثر، أديب، من بعيد، آراء حرة، تقليد وتجديد، في الصيف، ما وراء النهر، والحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.

كما يتيح المعرض المنفذ بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، أحدث ما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي، والتي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومسرحيات الأطفال والدراسات النقدية ومنها : "ربع آدم"، "شوارع دايخة ع العمدان"، "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل"، "موسيقى الحجر"، "همام ومغارة الأحلام"، "شارميست"، "جفنة الدم"، و"حلم سعيد"، بجانب إصدارات السلاسل الإبداعية ومنها: أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الدراسات الشعبية والكتابات النقدية، ومجلات قطر الندى للأطفال.

أمسيات شعرية ضمن فعاليات المعرض

ويتضمن المعرض برنامجا ثقافيا ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، ويشهد أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، يديرها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، ويضم اليوم أمسية يشارك بها الشاعرين محمد هباش وفتحي نور الدين، وتقام غدا الثلاثاء أمسية بمشاركة الشعراء جواد البابلي، ماجد الهدهد، السيد حسانين، ومحمد صبحي، ويشهد يوم الأربعاء 1 يناير مشاركات للشعراء عبد الناصر أحمد، عصام عبد المحسن، صلاح عطية، محمد البراد، ونجلاء عزت.

أما يوم الخميس 2 يناير يشهد أمسية بحضور كل من سيد مرسي، بهجت الدقميري، سيد الشهبة، إبراهيم الدسوقي، أحمد جاد وسيد صبيح، يليها في اليوم التالي أمسية بمشاركة سمير بحيري، أحمد يوسف أبو النجا، محمد کامل، محمد عبيد، وممدوح بدر، وفي يوم السبت 4 يناير تقام أمسية يشارك بها كل من سميح عزت، عاطف الشاذلي، أيمن إسماعيل، وياسمين ثابت.

وفي يوم الأحد 5 يناير تقام أمسية بحضور الشعراء إكرام عمارة، رفعت المرصفي، عصام بدر، رجب الأغر، ومحمد متولي، ويشهد يوم الاثنين 6 يناير حضور الشعراء سامي علي البدوي، حسن حلمي، فتحي حلمي، عواد مهني، ومحمد متولي، فيما يتضمن اليوم الختامي مشاركات للشعراء سليمان الزهيري، مصطفى حجاب، محمد شاكر، ولاء محمد، فوزي فهمي، ومحمود الشافعي.

معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، يأتي استمرارا لتكثيف النشاط بمدينة القناطر الخيرية بعد استضافتها لمهرجان القناطر الأول للفنون والثقافة، الأسبوع الماضي.