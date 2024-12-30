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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا

عباس عراقجي
عباس عراقجي
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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية سورية تضم كل الأطياف.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران تدعو كل الأطراف السورية إلى تشكيل حكومة تضم الجميع، مشددًا في الوقت ذاته على رفض تقسيم سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

كما طالب بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، كما حث الإدارة الحالية على احترام حقوق الأقليات وضمان حقوقها.

كما طالب عراقجي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها قوات الاحتلال مؤخرًا.
 

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