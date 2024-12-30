ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان أحمد عدوية إلى مثواه الأخير| صور

جنازة أحمد عدوية
جنازة أحمد عدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل منذ قليل جثمان الراحل أحمد عدوية، إلى مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، على أن يدفن في مقابر العائلة بمقابر السيدة عائشة بجوار زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ 7 أشهر.

نقابة المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان احمد عدوية وفاة أحمد عدوية أحمد عدوية جنازة أحمد عدوية وفاة المطرب الشعبي أحمد عدوية