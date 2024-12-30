بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان أحمد عدوية إلى مثواه الأخير| صور

وصل منذ قليل جثمان الراحل أحمد عدوية، إلى مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، على أن يدفن في مقابر العائلة بمقابر السيدة عائشة بجوار زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ 7 أشهر.

نقابة المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.