خبير علاقات دولية: إسرائيل تتبع استراتيجية "الجحيم" بقتل أكبر عدد من سكان غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية شكل حائط صد أمام مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتفتيت القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه عندما أجهضت مصر هذا المخطط، وبالتالي لجأ اليمين المتطرف إلى استراتيجية الجحيم وهي قتل أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "سيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن وزير المالية الاسرائيلي بتسليل سموتريتش إن دولة الاحتلال تريد إنقاص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف وهو ما يفسر سبب استهداف المستشفيات الفلسطينية في هذا التوقيت، لأن من لم يقتل من الرصاص والقصف والدمار يقتل من المرض ولا يجد له مكان للعلاج للاستجابة للعلاج.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع خطة ممنهجة في استهداف كل البُنى التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات بحيث تتحول غزة إلى مكان جحيم لا يمكن العيش فيه.

وأردف، خبير العلاقات الدولية، أن اليمين المتطرف في إسرائيل يتبع "استراتيجية الجحيم" في غزة بقتل أكبر عدد من السكان، مضيفًا أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجه بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، موضحًا أن البيان جزء من الموقف المصري الصلب ضد العدوان الإسرائيلي.