مسار يواجه البنك الأهلي بدوري الكرة النسائية

يستضيف اليوم الاثنين ، فريق الكرة النسائية بنادي مسار، فريق البنك الاهلي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من دورى الكرة النسائية.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعه الثانية والنصف عصرا ، على ملعب رأيت تو دريم .

ويسعى فريق مسار بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للفريق في مواصلة انتصاراته وخطف نقاط جديدة في مباراة قوية أمام البنك الاهلي ، لضمان صدارة مسابقة الدوري المصري الجاري .

وقام فريق مسار على مدار الأيام الماضية بعمل تدريبات بدنية مكثفة لتأهيل اللاعبات لملاقاة البنك الاهلي.

على الجانب الآخر ،قام محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي بدراسة نقاط قوة وضعف فريق مسار ، مطالبا لاعباته باستغلال جميع الفرص لإحراز أهداف وكسب نقاط الفريق المنافس.

واختتم فريق البنك الاهلي تدريباته امس الأحد ، حيث قام بعمل تدريبات مكثفة استعدادا لمباراته في الدوري .

ارقام ونقاط مسار والبنك الأهلي

ويدخل فريق مسار المباراة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة فى كل مبارياته.

بينما يسعى فريق البنك الأهلى مواصلة انتصاراته بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ويدخل المباراة في المركز السادس برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر لقاء

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.