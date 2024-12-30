بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في التمويل العقاري لعام 2024 بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه

أعلن بنك مصر عن تصدره قائمة البنوك المصرية للعام الثاني على التوالي من حيث قيمة التمويلات العقارية المقدمة خلال عام 2024، بإجمالي قروض تجاوزت 3 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري للبنك أكثر من 21 مليار جنيه، استفاد منها نحو 145 ألف عميل، لتصبح واحدة من أكبر المحافظ في سوق التمويل العقاري بمصر، بما يشمل البنوك وشركات التمويل العقاري.

وأكد البنك حرصه على توفير باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري، سواء عبر المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء داخل مصر وخارجها، مع ضمان توفير حلول سكنية تناسب الجميع من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء والتجزئة المصرفية

وأظهرت البيانات المالية للبنك تحقيق نمو كبير في جميع قطاعات الأعمال خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024. فقد ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية (مباشر وغير مباشر) بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، يتيح البنك منتجات مبتكرة مثل المرابحة وبطاقات متنوعة لتلبية احتياجات عملاء فروعه الإسلامية "كنانة".

نتائج مالية قياسية للنصف الأول من 2024

بلغ إجمالي المركز المالي للبنك نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو 29.1%. كما قفز صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه، مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% لتصل إلى 2,284 مليار جنيه، مقارنة بـ1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.