تجدد المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل موالية لتركيا في سوريا

تجددت المواجهات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل مسلحة تابعة لتركيا في عدة مناطق سوريا، وبالتحديد في شمال شرق سوريا.

ودخلت منطقة تل مر التابعة لمدينة الحسكة على خط النار بعد أن اندلعت اشتباكات بين قوات "قسد" والفصائل التابعة لتركيا، إذ ترغب تركيا في تحييد عناصر حزب الله الكردستاني المعارض لتركيا.



وكانت تلك المواجهات قد اندلعت بعدما نفذ الأكراد 3 هجمات على الفصائل التركية الواقعة في ريف منطقة "سريه كانيه"، ما تسبب في مقتل أربعة عناصر من مقاتلي الفصائل.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في ريف منبج وعدة قرى أخرى بالقرب من سد تشرين وجسر قرة قوازق.