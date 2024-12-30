تخصيص قطع أراض لإقامة فرع مكتبة مصر العامة ومكاتب بريد بـ3 مراكز بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 ، على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (١٦٥٠م٢) لإقامة فرع مكتبة مصر العامة بمنوف ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون لإثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية والوعى الفكري وترسيخ الهوية المصرية واستغلال الاصول الغير مستغلة.

كما وافق المجلس على تخصيص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد نموذجية عليها لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، أحدهما بكفر فيشا بمنوف على مساحة (128م2) ، وشنتنا الحجر ببركة السبع على مساحة (62م2) ، والسكرية بشبين الكوم على مساحة (٧٥م٢) لصالح الهيئة القومية للبريد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الأداء.

فيما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة داخل الحيز العمراني بمساحة ( 265م2) بدنشواى بالشهداء لصالح المنطقة الأزهرية بالمنوفية لتوسعة المعهد الديني الأزهري .

في إطار إهتمام الدولة بالتعليم وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وافق المجلس التنفيذى على نزع ملكية مدرسة النجاح الإبتدائية ببهناي بمساحة (٥٩8م٢)، وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2)، و مدرسة كفر سنجلف الإبتدائية بمساحة (523م2)، ومدرسة ميت عفيف الإبتدائية القديمة بمساحة (512م2) بمركز ومدينة الباجور، ومدرسة الشهيد صبحى الإبتدائية المشتركة بالراهب بشبين الكوم بمساحة (1238م2)، وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2)، ومدرسة طه شبرا الإبتدائية بنين بقويسنا بمساحة (1119م2)، ومدرسة الجمهورية الإبتدائية القديمة ببركة السبع بمساحة (466م2)، و مدرسة طنبشا الإبتدائية بنات ببركة السبع بمساحة (1156م2)، ومدرسة تلا الإبتدائية الجديدة بتلا بمساحة (801م2) لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة.