20 يناير المقبل.. انطلاق معرض "أجري إكسبو 10" لمستلزمات الزراعة

تنطلق بالقاهرة في 20 يناير المقبل ، فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي العاشر لمستلزمات الزراعة "أجرى إكسبو" وذلك خلال الفترة 20 - 22 يناير 2025 ، وهو الحدث الزراعي الأهم بمصر والشرق الأوسط تحت رعاية وزارة البيئة.

ويشارك بالمعرض أكثر من 350 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة تبحث عن فتح أسواق افريقية جديدة ودعم تواجدها بها وسوف تستعرض الشركات أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف مجالات المستلزمات الزراعية، كما ستشهد حضور كبار الخبراء العالميين في مختلف المحاصيل الاستراتيجية وسوف يقومون بعرض تجاربهم وخبراتهم ويتفاعلون مع أصحاب المزارع المصرية وهو ما يعود بالنفع على أصحاب المزارع ويساعد على تطوير زراعتها ويساهم في زيادة نصيبها في صادرات مصر الزراعية.

وقد صرحت الشركة المنظمة في بيان لها، أن معرض أجري إكسبو 2025 يفتتح أبوابه لأكثر من 250 مشتري ومستورد عربي وأفريقي من دول متنوعة لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومي وخلق فرص غير مسبوقة للتجارة والاستثمار ومن بين الدول المشاركة: (كينيا- نيجيريا - غانا - السنغال - إثيوبيا -الكاميرون - رواندا -السودان - ليبيا - الجزائر - تونس - السعودية - اليونان - هولندا - الهند - رومانيا) وغيرها من دول العالم.

وأضافت الشركة المنظمة، أن فعاليات المعرض ستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من 20 ألف زائر كما ستم تخصيص حلقات نقاش وورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرض عن (الزيتون – النخيل – البطاطس – الفراولة – الزراعة تحت البيوت المحمية) بالإضافة إلى ٢٥ محاضرة علمية يحاضر بها نخبة من كبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والخبراء من (مصر واسبانيا وانجلترا وهولندا وفرنسا وأمريكا وتركيا وشيلي وجنوب افريقيا والسعودية والمغرب وتونس والأردن والعراق).

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر متخصص من أصحاب ومديري المزارع وشركات التوزيع والتجار والمصدرين والمستوردين والاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمهندسين الزراعيين والمسؤولين ووكلاء وزارة الزراعة والمديريات الزراعية والسادة المراقبين العموميين وأهل الخبرة في الزراعة بالإضافة إلى العديد من الوفود الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

يذكر أن معرض “أجرى إكسبو لمستلزمات الزراعة” له دور هام في تسويق وعرض الخدمات والمستلزمات الزراعية بما يخدم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة حجم الرقعة الزراعية وتطوير وتنمية المحاصيل والارتقاء بجودة المزروعات وزيادة الإنتاجية لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء الصحي عالي الجودة.

ويحظى المعرض هذا العام برعاية كبرى الشركات المحلية الكبري في هذا المجال ومشاركة أجنحة أجنبية من دول ( الصين وهولندا والجزائر وليبيا والهند وتركيا وفرنسا ) .