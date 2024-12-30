رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

هنأ رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى يوسف النجار، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأكد الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، أن هذا العام سيكون بمثابة بداية جديدة للخير والازدهار، مشيرًا إلى أن مصر ستظل، بفضل الله أولًا، ثم القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس، منارة للسلام والتنمية والتقدم في المنطقة، كما تقدم بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الشعب المصري بكافة أطيافه سيظل يشكل حجر الزاوية في مسيرة الوطن نحو المستقبل، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالسلام، والأمل، والرخاء.