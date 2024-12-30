وزير المجالس النيابية: الحكومة تحركت بجدية لحل مشكلة المياه في أسوان

قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي إن الحكومة تواصلت مع البرلمان بخصوص مشكلة انقطاع المياه عن أسوان.

و قال “فوزي” -خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة- إنه بمجرد اخطار الحكومة بمشكلة قطاع المياه تمت مخاطبة وزير الإسكان الذي قام باتخاذ اللازم .

وأضاف أنه تم التواصل مع النائب عبد الهادي القصبي رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية ، مشيرا إلى أن الأغلبية متفاعلة و متواصلة مع الحكومة و النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تواصل محافظ أسوان.

و تابع المستشار محمود فوزي " حرص النواب نقل معاناة خزانات المياه و و التي تحتاج صيانة و يتم ذلك الشتاء و هو الوقت الأقل استهلاكا للمياه و الخزانين تم صيانتهم بأكثر من 93% و اخر اليوم سينتهي بنسبة 100%.

و قال: “كان هناك تنكات بديلة موجها الشكر للحكومة على البيان العاجلة ، كما وجه الشكر للأغلبية البرلمانية على تفاعلها مع الحكومة مشيدا بسرعة تحرك وزير الإسكان موضحا أنه تفاعل بجدية شديدة لحل المشكلة”.