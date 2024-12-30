قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي إن الحكومة تواصلت مع البرلمان بخصوص مشكلة انقطاع المياه عن أسوان.
و قال “فوزي” -خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة- إنه بمجرد اخطار الحكومة بمشكلة قطاع المياه تمت مخاطبة وزير الإسكان الذي قام باتخاذ اللازم .
وأضاف أنه تم التواصل مع النائب عبد الهادي القصبي رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية ، مشيرا إلى أن الأغلبية متفاعلة و متواصلة مع الحكومة و النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تواصل محافظ أسوان.
و تابع المستشار محمود فوزي " حرص النواب نقل معاناة خزانات المياه و و التي تحتاج صيانة و يتم ذلك الشتاء و هو الوقت الأقل استهلاكا للمياه و الخزانين تم صيانتهم بأكثر من 93% و اخر اليوم سينتهي بنسبة 100%.
و قال: “كان هناك تنكات بديلة موجها الشكر للحكومة على البيان العاجلة ، كما وجه الشكر للأغلبية البرلمانية على تفاعلها مع الحكومة مشيدا بسرعة تحرك وزير الإسكان موضحا أنه تفاعل بجدية شديدة لحل المشكلة”.
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وزير المجالس النيابية: الحكومة تحركت بجدية لحل مشكلة المياه في أسوان
ردا على البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب
قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي إن الحكومة تواصلت مع البرلمان بخصوص مشكلة انقطاع المياه عن أسوان.