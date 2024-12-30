أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 787 ألفا و940 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الإثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 787 ألفا و940 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم، أن الجيش الروسي خسر 2010 جنود ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 9 آلاف و663 دبابة و20 ألفا و3 مركبات مدرعة و21 ألفا و494 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3003 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و670 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و551 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و69 طائرة بدون طيار.

وفي سياق متصل، ذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال شرق أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف الإقليم 20 مرة في آخر 24 ساعة، موضحة أن القوات الروسية أطلقت النار 20 مرة على المناطق الحدودية والبلدات في إقليم سومي؛ حيث تم تسجيل 56 انفجارًا.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن الروس قصفوا بلدة إسمان بقاذفات القنابل واستهدفوها بنحو 20 انفجارًا، في حين سُمع دوي انفجار واحد في بلدتي سيريدينا بودا ويوناكيفكا نتيجة لهجمات طائرات بدون طيار.

وتابع البيان أنه تبين أن الجيش الروسي قام بزرع ثلاثة ألغام داخل أراضي بلدة شاليهين، كما تعرضت بلدة فيليكا بيساريفكا لنيران المدفعية وقذائف الهاون وتم تسجيل 14 انفجارًا على التوالي، مشيرا إلى أن الإقليم تعرض أمس لـ 65 هجومًا وتم تسجيل 239 انفجارًا، معظمها في بلدة خوتين.

