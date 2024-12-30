الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يعفو عن 1200 شخص مطلع يناير 2025

قرر إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو العفو عن نحو 1200 شخص من "المحكوم عليهم"؛ وذلك اعتبارا من مطلع يناير 2025.

وأوضح وزير العدل البوركينابي إيداسو رودريغ بايالا - حسبما ذكر "راديو أفريقيا" الاخباري اليوم الاثنين، أنه من بين 1200 مدان، سيتم العفو عن أكثر من 400 شخص من عقوبتهم بالكامل، وأكثر من 750 سيتمتعون بالعفو الجزئي وثلاثة محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة سيتم تخفيف عقوبتهم إلى سجن بدوام كامل وذلك دون أي إشارة حول هوية الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو الرئاسي.

وأشار الراديو إلى أن مجلس الوزراء في البلاد اعتمد يوم الخميس، الماضي عدة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحسين "إعادة إدماج الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم" و"وقف تدفق الأشخاص المحتجزين عند المنبع غالبا بسبب المخالفات.

وكانت حكومة بوركينا فاسو قد اعتمدت قبل أسبوع مشروع قانون يمنح "العفو العام" لعدد من الأشخاص المدانين بتورطهم في الانقلاب الفاشل في سبتمبر عام 2015.

