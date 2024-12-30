ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يعفو عن 1200 شخص مطلع يناير 2025

إبراهيم تراوري الرئيس
إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو العفو عن نحو 1200 شخص من "المحكوم عليهم"؛ وذلك اعتبارا من مطلع يناير 2025. 

وأوضح وزير العدل البوركينابي إيداسو رودريغ بايالا - حسبما ذكر "راديو أفريقيا" الاخباري اليوم الاثنين، أنه من بين 1200 مدان، سيتم العفو عن أكثر من 400 شخص من عقوبتهم بالكامل، وأكثر من 750 سيتمتعون بالعفو الجزئي وثلاثة محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة سيتم تخفيف عقوبتهم إلى سجن بدوام كامل وذلك دون أي إشارة حول هوية الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو الرئاسي.

وأشار الراديو إلى أن مجلس الوزراء في البلاد اعتمد يوم الخميس، الماضي عدة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحسين "إعادة إدماج الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم" و"وقف تدفق الأشخاص المحتجزين عند المنبع غالبا بسبب المخالفات.

وكانت حكومة بوركينا فاسو قد اعتمدت قبل أسبوع مشروع قانون يمنح "العفو العام" لعدد من الأشخاص المدانين بتورطهم في الانقلاب الفاشل في سبتمبر عام 2015.
 

بوركينا فاسو العفو