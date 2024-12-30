رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بمناسبة حلول العام الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد.

جاء نصها :

" الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئيك بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادتك ، وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

وفى مطلع العام الجديد ندعو لك بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل مجهوداتكم بالتوفيق والنجاح لتظل مصر عظيمة وأبية، وينعم أهلها بالرخاء والرفاه".