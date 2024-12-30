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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته والجونة يستغل عامل الأرض في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يستضيف اليوم الاثنين فريق الجونة الرياضي، نظيره فريق بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد لقاء الجونة وبيراميدز 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا باستاد خالد بشارة .

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، استغلال عامل الأرض ، ومحاولة الانتصار على بيراميدز لتعديل نتائجه وتحصيل نقاط تحسن من رصيده في بطولة الدوري الجاري .

 

ارقام ونقاط الجونة وبيراميدز 

ويدخل فريق الجونة برصيد ٦ نقاط ، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في في ٣ مباريات وخسر مباراتين .

بينما يسعى فريق بيراميدز في مواصلة انتصاراته ، حيث فاز خلال مسابقة الدوري الجارية في ٣ لقاءات وتعادل في مباراتين وحسر لقاء وحيد من خلال ٦ مواجهات خاضها ، ليصبح رصيده  ١١ نقطة.

 

القناة الناقلة للمباراة 

وتذاع المباراة في تمام الساعه الخامسة مساء اليوم على قناة اون تايم سبورت .

 

حكام المباراة 

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده محمد محمود لطفي ومحمود حسين ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.

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