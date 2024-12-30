الأونروا تحذر من اقتراب المجاعة في قطاع غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من "اقتراب المجاعة" في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي، ونقص المساعدات الإنسانية، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأوضحت الوكالة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فرقها تعمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها شددت على أنها ليست كافية على الإطلاق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ودعت إلى التعاون الدولي ووقف إطلاق النار بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا شمال قطاع غزة، فيما تؤكد تقارير أن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة، وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي، ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

