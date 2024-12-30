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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدة حاولت تهريب أموال للخارج

المتهمة
المتهمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم ضبط إحدى السيدات لمحاولتها تهريب مبالغ مالية حال إنهاء إجراءات سفرها خارج البلاد بالمخالفة للقانون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة  تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية  ، وبحوزتها (مبلغ مالى 750 ألف جنيه) مخبأ داخل إحدى الحقائب .. حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة. 
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.
 

1000018792
1000018792
تهريب مبالغ مالية وزارة الداخلية الدقهلية