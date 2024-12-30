تصادم تريلا بميكروباص.. أسماء ضحايا حادث صحراوي الشيخ زايد

وقع صباح اليوم حادث تصادم مروع بين تريلا و سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى «إيمان جميل ذكي، 32 عامًا، مُقيمة في أشمون- المنوفية».

حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

وإصابة كلًا من (شريهان شاهر عبد الونيس- 36 عامًا- اشتباه بكسر في العمود الفقري والضلوع)، و(منة محمد توفيق- 19 عامًا- اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف)، و( أمل أمير علي- 43 عامًا- سحجات وكدمات متفرقة في الجسم)، و( محمود السيد عواد- 25 عامًا- نزيف وجرح بالرأس) ، و( دنيا رضا محمد- 22 عامًا- خلع بالكتف الأيمن)، و( سارة السيد محمد- 19 عامًا).

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل تريلا باخري ميكروباص نتج عن الحادث مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.