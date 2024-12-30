مدير الإغاثة الطبية بغزة: عدد كبير من الأطفال يعانون من البرد والجوع

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددًا من المرضى في أثناء إجلائهم من مستشفى الإندونيسي رغم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "عائد" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن هناك عدد كبير من الأطفال الأقل من عامين يعانون البرد والجوع وأمراض الالتهابات التنفسية.

وأكمل مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: "نحذر من تدمير خيام النازحين جراء البرد والأمطار وتكدس مياه الصرف الصحي".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.