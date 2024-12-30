وزير العمل: وظائف جديدة في الكويت على تخصصات طبية مختلفة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز اتش كي " (HK CLINIC) بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية وهي : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان.

ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، بداية من اليوم الإثنين، الموافق 30 ديسمبر 2024، وحتى الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025،على رقم الواتساب التالي: 01128467948..

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة؛ حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل هي :

السن لا يقل عن 35 عام للجنسين.

اجتياز اختبار Biometrics.

اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

اعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

وقالت إن الرواتب تتراوح بين 3500 حتى 4000 دولار شهريًا، شامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.

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