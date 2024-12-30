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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس الوطنية الإعلام يستقبل وزير الشئون النيابية

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى والمسلمانى
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استقبل اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

أشاد المستشار محمود فوزي، بالقرارات والخطوات التى تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام  فى سبيل  تنظيم المشهد الإعلامي للدولة خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.

وأكد الكاتب أحمدالمسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية .

محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام