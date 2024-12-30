رئيس الوطنية الإعلام يستقبل وزير الشئون النيابية

استقبل اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

أشاد المستشار محمود فوزي، بالقرارات والخطوات التى تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تنظيم المشهد الإعلامي للدولة خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.

وأكد الكاتب أحمدالمسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية .