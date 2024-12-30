رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد ويؤكد دعم مسيرة التنمية

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، في رسالة التهنئة، عن أمنياته الطيبة للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاه على طريق الخير والتقدم، وأن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور قنديل تهنئة خاصة لأسرة جامعة حلوان وطلابها بمناسبة العام الجديد، معرباً عن تمنياته بأن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، مشيراً إلى التفاف الشعب المصري حول رؤية القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي واستكمال مسيرة الإنجازات الوطنية.

وأشار إلى أن جامعة حلوان تُعد من المؤسسات الأكاديمية العريقة في مصر، وتواصل دورها الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.