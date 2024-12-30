المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة الشروع في قتل جارهما بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل جارهما والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له في يده بمنطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أثناء تواجد المجني عليه صحبة والدته في أحد المحال بمنطقة المرج حدثت مشادة بين الأول وأحد الأطفال.

وأضاف أمر الإحالة أن الطفل الآخر ذهب وأحضر والدته وأثناء العتاب بينهما فوجئا بحضور المتهمان يحمل كل منهما سكين وحاول الأول ضربه على رأسه فتفادى ذلك بيده اليسرى فأصابه في ذراعه وقام الثاني بضربة على أصبعيه السبابة والوسطى فألحقت به تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تسببت في إعاقة في فرد وثني الرسغ الايسر، الأمر الذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة %٣٥.

