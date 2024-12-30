بالفيديو.. خبير تكنولوجيا معلومات: قطاع الاتصالات الأكثر نموا في مصر بـ 17 %

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتابع موقف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أكثر القطاعات نموًا في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات ينمو بمعدل حوالي 17 % في العام وهو يعتبر بمثابة قاطرة التنمية لكل الدول.

وأضاف "عزام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر الداعم الأساسي للأنشطة الصناعية والاقتصادية والزراعية والخدمية، موضحًا أن قطاع الاتصالات هو أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في العالم.

وتابع، أن الشركات الناشئة حجم الاستثمارات فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات في العام يصل إلى 650 مليار دولار ومصر من أكثر الدول الجاذبة لهذه النوعية في الاستثمار على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأردف، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر من أكثر الدول الجاذبة لهذه النوعية من الاستثمار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنها تمتلك العقول الجيدة والنابغة، موضحًا أن الرئيس السيسي تحدث عن الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأكمل أن مصر مهتمة بهذا الفرع لأنه يمثل نقلة نوعية في التطور التكنولوجي، وبالتالي الاستراتيجية تتضمن وجود قوانين لحوكمة البيانات والحفاظ على الخصوصية وتحديث البنية التحتية وتقنين البيانات، مؤكدًا: "الدولة تركز على الاستثمار في مراكز البيانات العملاقة، فضلا عن توفير التدريب وإعداد الكوادر".