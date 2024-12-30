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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يتوغل في القنيطرة وريفها ويطرد موظفين من المباني الحكومية

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية
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أكدت مصادر محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القوات الإسرائيلية قد بدأت في التوغل داخل مدينة القنيطرة الواقعة جنوبي سوريا، حيث تحاصر دبابات إسرائيلية العديد من المباني الحكومية في المنطقة، مطالبةً بإخلائها.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي قد دخل أيضًا مدينة البعث في ريف القنيطرة، حيث قام بطرد الموظفين العاملين في دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد العسكري المستمر في المنطقة بعد سقوط حكومة بشار الأسد، حيث قامت القوات الإسرائيلية في السابق بالسيطرة على عدة مواقع عسكرية في مناطق مختلفة على طول الحدود بين سوريا وإسرائيل.

وتشهد الأوضاع في القنيطرة حالة من القلق نتيجة للتوغلات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، التي تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

 

 

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