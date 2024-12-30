مياه الشرب بسوهاج تبحث موقف الحوكمة والترشيد ومعدلات الأداء الربع سنوية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم نواب رئيس مجلس الادارة ورؤساء القطاعات والمناطق ومستشاري الشركة ورؤساء الافرع والمديري العموم لمناقشة وعرض مخرجات الخطة الاستراتيجية وموقف الحوكمة والترشيد ومعدلات الأداء الربع سنوية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف عبد الغفار، أنه أدار أعمال الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة ومستشار الشركة للشئون الفنية كجزء من خطة الشركة لتدريب النواب وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.

كما تناول الاجتماع أيضًا خطط محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وخطط مرور فرق المناوبات وموقف انهاء الملاحظات التى يتم رصدها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بهدف رفع كفاءة تلك المحطات وكذلك أهمية متابعة خطة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى الحالى بقيمة 150 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة بالمراكز والقرى المخدومة حيث انه تم حصر جميع الشوارع المحرومة بالمراكز والقرى المخدومة بخدمة الصرف الصحى بطول 30.5 كم كما تم حصر جميع الشوارع المحرومة من خدمة مياه الشرب بطول 61.3 كم.

كما شدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بالمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى واعداد تقرير بالبيانات المطلوب استيفائها شهريا وذلك بهدف تطوير الحالة الفنية للمحطات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

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