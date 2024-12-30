صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعة، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 29,682.86 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.28%، مسجلًا 13,045.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 36,666.67 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 6,521.13 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى 8,151.63 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 11,202.57 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.16%، وصولًا إلى مستوى 3,062.78 نقطة