بالفيديو.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح والصغرى بالقاهرة 10 درجات

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في انخفاضات درجات الحرارة التي نشهدها هذه الفترة، مشيرًا إلى أن اليوم وغدًا سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية وسرعات الرياح تتجاوز الـ 35 كيلو متر على الساعة على أغلب المحافظات وهو ما يساهم في الاحساس بالبرودة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام لكن نشاط الرياح هو ما يساعد على برودة اليوم وغدًا سواء خلال ساعات النهار أو الليل، موضحًا أن استمرار في وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي نتأثر به وهو ما يكون سحب على أغلب المناطق الشمالية في الجمهورية.

وتابع، أن اليوم وغدًا سيكون هناك أمطار تصل إلى غزيرة ورعدية على مناطق ومدن الساحل الشمالي تبدأ من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، إلى جانب بعض المناطق مثل دمياط ورفح والعريش، موضحًا أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الثلاثاء، الموافق ليلة رأس السنة، حيث ستتقدم الأمطار لتشمل بعض المحافظات الداخلية ولكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حاليًا لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن درجات الحرارة العظمى تصل في القاهرة الكبرى إلى 17 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وأكد "القياتي" أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن بشكل كبير اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، مما سيخفف من تأثيرات الطقس السيئ، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وكذلك الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.