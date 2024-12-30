صفارات الإنذار تدوي في إيريز بغلاف قطاع غزة خشية سقوط صواريخ

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في إيريز بغلاف قطاع غزة، خشية سقوط صواريخ".



وفي سياق آخر، أعلن مستشفى هداسا في القدس مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد خضع لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا.

وأوضح البيان الصادر عن المستشفى أن العملية تمت بنجاح ودون أي تعقيدات، حيث استمر إجراء الجراحة لمدة ساعتين تقريبًا تحت التخدير الكامل في موقع محصن داخل المستشفى.

وتابع البيان أن نتنياهو استفاق من التخدير في حالة جيدة ووعي كامل، وتم نقله إلى وحدة التعافي المحمية تحت الأرض في المستشفى، حيث سيظل تحت المراقبة الطبية لبضعة أيام. كما أكد المستشفى عدم وجود أي أورام سرطانية في البروستاتا التي تم استئصالها.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من الإجراءات الطبية التي خضع لها نتنياهو في الفترات السابقة، بما في ذلك عملية جراحية لرتق فتق في مارس من العام الماضي، وزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو 2023.