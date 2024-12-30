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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. أجواء شتوية باردة وأمطار رعدية ثلجية

طقس مطروح.. أجواء
طقس مطروح.. أجواء شتوية باردة وأمطار رعدية ثلجية
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شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى الغربي، اليوم الإثنين، حالة من الطقس الشتوي غير المستقر مع هطول الأمطار الثلجية المصحوبة بالبرق والرعد ونشاط كبير للرياح الشمالية الغربية العكسية.

وظهرت السحب الكثيفة والمتوسطة المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط؛ مما أدى لتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وكانت شوارع وبعض ميادين مدينة مرسى مطروح، قد شهدت تجمعات مياه نتيجة هطول الأمطار، وتأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية التجارية الشمالية الباردة، والشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة، والأجواء غير مناسبة لأعمال الصيد.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حالة الطوارئ القصوى؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح.

طقس مطروح.. أجواء شتوية باردة وأمطار رعدية ثلجية

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مطروح طقس مطروح أمطار رعدية شتاء تجمعات مياه الأمطار