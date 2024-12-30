بنك قناة السويس يقرر زيادة رأسماله المصدر لـ6.5 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 1.5 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن البنك اليوم الإثنين عبر البورصة المصرية.

وأوضح البنك أن الزيادة سيتم تمويلها من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام المالي 2023، حيث ستُوزع في صورة 150 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأشار البيان إلى أن توزيع الأسهم المجانية سيتم بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يكون الحق في التوزيع لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل.

ومن المقرر بدء توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بدءًا من الأصغر حتى الأكبر، وذلك حتى نفاد الكمية. وأوضح البنك أن التوزيع سيتم عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عقب الحصول على موافقة لجنة القيد على قيد أسهم الزيادة.