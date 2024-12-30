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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية العراقية تؤكد ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بعيدا عن التدخلات الخارجية

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واحترام إرادة الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأضافت الخارجية العراقية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين، أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أهمية احترام إرادة شعب سوريا وعدم التدخل بشؤونها، قائلاً "إننا ندعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار سوريا".

وشدد على ضرورة احترام إرادة السوريين، معربًا عن تطلع العراق لعملية سياسية شاملة في سوريا.

 

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