"33 سنة ستر وكرم ومحبة".. نشوى مصطفى تنعي زوجها برسالة مؤثرة

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة مؤثرة، إلى زوجها الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”.

نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل

بدأت نشوى رسالتها قائلة: “سترتني ربنا يسترك.. أكرمتني ربنا يكرمك.. سيبت لي أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى، 33 سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة، علمتني إزاي أكون من المتصدقين، علمتني إزاي أكون دايما في معية الله، علمتني إزاي تكون عزة النفس، علمتني إزاي اتسامح حتى مع اللي أذاني، علمتني إزاي أتوكل على الله في كل شئوني، علمتني إزاي أكرم ضيفي”.

وتابعت: “علمتني معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء، يانبيل الأخلاق يا ابن الأصل العالي، نسيت تعلمنى ازاي أقدر أعيش من غير وجودك، 33 سنة مبعدناش عن بعض لحظة، 33 سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها، 33 سنة كنت خير زوج وخير أب، 33 سنة أكرمتني وسترتني وجبرت خاطري وربيت عيالنا احسن تربية”.

وأضافت: “ليه يا عماد سبتني لوحدي كده، ما استاهلش منك تسيبني لوحدي ده أنا مبعرفش أعمل حاجة في الدنيا، أنت اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة، أنت اللي سندتني في كل ظروف حياتي الصعبة، في شدتي وفي مرضي شيلتني وطبطبت عليا”.

واختتمت رسالتها: “ياه على غلاوتك ياعشرة عمري، ياه على غلاوتك يا أبويا وأخويا وحبيبى وجوزي وابني، باموت ياعماد، باموت وأنت مش قدام عيني، حاكمل إزاي يارب من غيره، ادعو له بالرحمة وادعولى بالصبر وادعو لولادى بالصبر والثبات”.