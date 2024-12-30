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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 7 آخرون في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل تريلا باخري ميكروباص نتج عن الحادث مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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