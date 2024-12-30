نقابة المهندسين تدشن مشروعا لتدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية

أطلقت نقابة المهندسين، بقيادة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، دورة تدريبية شاملة لإعداد المهندسين للحصول على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، حيث تقام الدورة عبر تطبيق "زووم"، وتستهدف تدريب 10 آلاف متدرب على مراحل متعددة، ضمن خطة تدريبية قومية تنتهي بنهاية عام 2025.

دعم متواصل من النقابة

أكد المهندس طارق النبراوي أن المشروع يُعد تحديًا كبيرًا تخوضه النقابة بالتعاون مع هيئة مكتبها ومجلسها، مشيدًا بالدور الفعّال الذي لعبه المهندس الاستشاري أحمد السيد كمحاضر "متطوع"، وبدور لجنة الشباب التي أسهمت في إطلاق المشروع.

كما أشار النبراوي إلى تحديات أخرى تواجه النقابة، أبرزها ملف التعليم الهندسي، حيث تعمل النقابة على الارتقاء بمستوى الخريجين ومواجهة المؤسسات التعليمية غير المؤهلة.

مبادرة لتخفيف الأعباء عن المهندسين

من جانبه، أعرب المهندس محمود عرفات عن سعادته بالمشاركة في إطلاق البرنامج، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية التي كانت تكلفتها تصل إلى ألفي جنيه في الماضي، تُقدَّم اليوم بأسعار رمزية تسهيلًا على المهندسين.

وأكد عرفات حرص النقابة على تقديم البرامج التدريبية بجودة عالية وبأقل تكلفة، مع الاستماع إلى ملاحظات المهندسين لتطوير الخدمات المقدمة.

جهود استثنائية من الخبراء والمحاضرين

أثنى المهندس الاستشاري أحمد السيد على الدعم الكبير من النقابة لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى تقديم دعم بقيمة خمسة آلاف جنيه لأول عشرين متدرب يجتازون اختبار PMI ويحصلون على الشهادة الدولية.

كما أوضح السيد أن الدورة تتماشى مع أحدث التعديلات الصادرة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا إلى أهمية الشهادة في تطوير مهارات إدارة المشاريع الاحترافية، حيث وصل عدد الحاصلين عليها عالميًا إلى حوالي 1.4 مليون محترف.

إشادة بالمبادرة وتكاتف الجهود

في السياق نفسه، وصف المهندس مبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، تدريب 10 آلاف مهندس بأنه عمل غير مسبوق، موجهًا الشكر للنقيب وهيئة المكتب والمجلس على جهودهم الكبيرة لتنظيم هذا الحدث.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يُعد جزءًا من رؤية النقابة لتطوير المهندسين، تعزيز مكانة المهنة، وحماية مصالح أعضائها.