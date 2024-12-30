اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ثابت ومتغير

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، موزعة بين سندات ذات عائد ثابت وأخرى ذات عائد متغير، وذلك ضمن خطط الدولة لتمويل عجز الموازنة وسداد استحقاقات سابقة.

تفاصيل السندات المطروحة:

سندات ذات عائد ثابت لأجل عامين : بقيمة 3 مليارات جنيه، تُصرف فوائدها نصف سنويًا بسعر كوبون يبلغ 25.072%، على أن تستحق في 1 أكتوبر 2026.

: بقيمة 3 مليارات جنيه، تُصرف فوائدها نصف سنويًا بسعر كوبون يبلغ 25.072%، على أن تستحق في 1 أكتوبر 2026. سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات : بقيمة 2 مليار جنيه، تُصرف فوائدها سنويًا بسعر كوبون يبلغ 24.144%، على أن تستحق في 3 ديسمبر 2027.

: بقيمة 2 مليار جنيه، تُصرف فوائدها سنويًا بسعر كوبون يبلغ 24.144%، على أن تستحق في 3 ديسمبر 2027. سندات ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات : بقيمة مليار جنيه، تُصرف فوائدها ربع سنويًا بسعر كوبون يبلغ 34.66%، على أن تستحق في 8 أكتوبر 2027.

: بقيمة مليار جنيه، تُصرف فوائدها ربع سنويًا بسعر كوبون يبلغ 34.66%، على أن تستحق في 8 أكتوبر 2027. سندات ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات: بقيمة 500 مليون جنيه، تُصرف فوائدها ربع سنويًا بسعر كوبون يبلغ 34.828%، على أن تستحق في 1 أكتوبر 2029.

خطة ديسمبر لطرح أدوات الدين

وفقًا لوزارة المالية، تستهدف الحكومة خلال شهر ديسمبر الحالي طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بإجمالي 751 مليار جنيه. تشمل الخطة:

20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه موزعة كالتالي: 5 عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه. 5 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه. 5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه. 5 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.

بقيمة 670 مليار جنيه موزعة كالتالي: 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، تشمل: 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه. عطاءان لسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. 5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه. 3 عطاءات لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

بقيمة 81 مليار جنيه، تشمل:

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تُطرح دوريًا من خلال 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

هدف الطرح

يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وسداد التزاماتها السابقة، بما يضمن استدامة تمويل مشروعاتها الاقتصادية والخدمية.