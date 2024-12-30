تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حالة من عدم الاستقرار في تعاملات أسواق الصاغة والمحال التجارية المتخصصة في بيع المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة.

تتحرك أسعار الذهب بين الانخفاض والارتفاع، والتي تحكمها حركة الطلب بالإضافة إلى السعر العالمي لسعر الأوقية، فيما استقرت في بداية اليوم وفقا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 وصل لـ 3907 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 3730 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3197 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

وسجل أيضا سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ2486 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 29 ألف و840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2619 دولارا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة جديدة في قيمة المصنعية بدءًا من اليوم الاثنين، باعتبارها زيادة سنوية وفقا لتصريحات مصطفى السنوسي، رئيس اللجنة النقابية لتجارة الذهب في الأقصر.

وأشار إلى أن الزيادة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة لهذا العام، وجاءت ضمن سلسلة زيادات شهدتها أسعار المصنعية على مدار العام الحالي.