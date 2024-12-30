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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار النفط عالميا وسط تعاملات ضعيفة

أسعار النفط
أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل، وصعد الخامان 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.
 

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