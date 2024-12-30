صراع الشرق الأوسط يدفع أسعار الذهب للصعود عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحسب “رويترز” فإن ذلك يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والتعرف على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية والتي قد تشكل مسار المعدن النفيس في عام 2025.

المعاملات الفورية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2622.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2637.30 دولار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسعفون وجهاز الدفاع المدني إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة قتلت 25 شخصا على الأقل، وفي القارة الآسيوية، وافق برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بعد أقل من أسبوعين من تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله.

الاضطرابات الجيوسياسية

ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب بأكثر من 27% هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر، وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي وتصاعد التوترات العالمية.

التغييرات الضريبية

وتستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى بما يشمل الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير .

ويظل معظم المحللين متفائلين بعام 2025، على الرغم من أن المركزي الأمريكي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.41 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 922.80 دولار، وقفز البلاديوم 0.5% إلى 915.69 دولار.