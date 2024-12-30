نوة عيد الميلاد .. أمطار غزيرة بالإسكندرية وارتفاع أمواج البحر لـ 3 أمتار

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، تساقط للأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المدينة، وسط تجمع كثيف للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار الرعدية، وانخفاض في الحرارة ، حيث سجلت درجة الحرارة 13 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من وجود عدم استقرار في حالة الطقس بسبب تأثر سواحل البحر الأبيض المتوسط بنوة عيد الميلاد، والتي تأتي برياح شديدة يصاحبها أمطار غزيرة.

وكشفت في بيان لها عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالعديد من المحافظات وهم (مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ) وسرعة الرياح قد تصل من (40-60كم/س) وارتفاع أمواج البحر من (2.5-3.5) متر.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان لها أمس سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق تزيد شدتها تدريجيا اعتبارًا من فترة الظهيرة لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية،

وتشهد خاصة شمال المحافظة (شرق وغرب المحافظة) أمطار شديدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40- 60 كم /س مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

كما أبدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادها الكامل لاستقبال نوة عيد الميلاد منذ صباح أنس، من خلال نشر سيارات شفط المياه، والتعامل الفوري من اي تراكم لمياه الأمطار في العديد من المناطق، واستمرار أعمال تطهير وتنظيف الشنايش والمطابق، ومحطات رفع المياه، ووقف الإجازات وبدل الراحة للعاملين بالشركة، من أجل توفير فرق للطوارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.