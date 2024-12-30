12.125 امرأة تفقد زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 12,125 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أشارت إلى سقوط 44 شهيدا، نتيجة سوء التغذية والمجاعة، و6 استشهدوا جراء البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 5 أطفال.

في حين أعلنت إبادة 1413 عائلة في غزة أبادها الاحتلال الإسرائيلي، ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.

كما أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال، إلى 17 ألفا و818 شهيدا، بينهم 238 رضيعا، و853 عمرهم أقل من عام.

وأوضح أن 9 آلاف و973 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق العائلات في غزة، على مدار 449 يوما من الحرب.