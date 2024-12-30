نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوى له في 5 أشهر

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة وذلك في آخر يوم تداول في عام 2024 وسط عمليات جني الأرباح في سوق من المتوقع أن يصل ارتفاعها 20% ‬‬‬خلال العام.

وبحسب رويترز اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، انخفض نيكي 0.75% إلى 39979.68 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار بعد أن فتح مرتفعا بنسبة 0.11%، وكان قد أغلق عند أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الجمعة بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

مؤشر توبكس

وصعد المؤشر 19.5% حتى الآن هذا العام، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42% إلى 2789.98 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "باع المستثمرون الأسهم اليوم لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد أسباب واضحة بأن يتجاوز المؤشر نيكي مستوى 40 ألف نقطة".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن المستثمرين متشائمون بشأن السوق في العام المقبل، ربما يريدون فقط تجنب المخاطر أثناء إغلاق السوق في اليابان بمناسبة العام الجديد، وهو ما يكون أطول من المعتاد".

وستعيد الأسواق اليابانية افتتاح أبوابها في السادس من يناير بعد إغلاقها بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة اعتبارا من الجلسة التالية.

وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.83% ليدفع نيكي إلى التراجع، وانخفض سهم نيسان موتور 5.64% ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وارتفعت أسهم نيسان بنحو 40% هذا الشهر مع الكشف عن محادثات الاندماج بين نيسان ونظيرتها هوندا.

ولم يتم تداول سهم ماكينو البالغ 6135 ينا وتم تحديد حد يومي له عند 10750 ينا بعد عرض استحواذ مفاجئ لم يتم قبوله من عملاق التصنع الياباني نيديك.